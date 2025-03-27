Україна може внести свої правки в угоду щодо рідкісноземів вже цього тижня, - Bloomberg

Як пише Bloomberg, США наполягають на контролі над усіма великими майбутніми інвестиціями в інфраструктуру і мінеральні ресурси України. І таким чином хоче отримати право вето на будь-яку роль інших союзників Києва, таким чином підриваючи його заявку на членство в Європейському союзі.

Зокрема, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає "права першої пропозиції" на інвестиції в усі інфраструктурні та природні проекти в рамках переглянутої угоди про партнерство з Україною, йдеться у документі, отриманому Bloomberg.

У випадку, якщо дана угода буде ухвалена, то Штати отримають величезні повноваження з контролю над інвестиціями в Україну в такі проекти, як автомобільні та залізні дороги, порти, шахти, нафта і газ, а також видобуток критично важливих корисних копалин.

Це означало б безпрецедентне розширення економічного впливу США в найбільшій за площею країні Європи якраз у той час, коли вона намагається приєднатися до ЄС.

Також угода надає США право першої вимоги на прибуток, який перераховується до спеціального інвестиційного фонду реконструкції. Цікаво і те, що даний фонд також будуть контролювати Штати. У документі йдеться про те, що США розглядають "матеріальні та фінансові вигоди", надані Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, як свій внесок у цей фонд.

За даними ЗМІ, це означає, що адміністрація Трампа хоче змусити Україну оплатити всю військову та економічну підтримку, надану США від початку війни, до того, як Київ отримає будь-які надходження з фонду партнерства.

Ймовірно, Штати передали переглянуту угоду українським представникам минулими вихідними. Незадовго до того Білий дім заявив, що Штати виходять за рамки раніше укладеної угоди, яка охоплює найважливіші корисні копалини в Україні.

Водночас, обговорення угоди між двома сторонами все ще тривають, і остаточний проект може містити зміни в умовах. Україна, ймовірно, відповість на документ США своїми власними поправками цього тижня, повідомила Bloomberg людина, знайома з питанням.

Адже згідно з документом, американська Міжнародна корпорація фінансування розвитку (DFC) буде контролювати інвестиційний фонд, призначаючи трьох із п'яти членів ради директорів і володіючи "золотою акцією", яка дає їй спеціальне право голосу для блокування певних рішень. Україна призначить двох інших і не зможе втручатися в повсякденне управління фондом.

Україна ж повинна буде вносити до фонду 50% доходів від усіх нових проектів у галузі природних ресурсів та інфраструктури. А США матимуть право на весь прибуток плюс 4% річних доти, доки їхні інвестиції не окупляться.

Також Україна буде зобов'язана подавати всі проекти на розгляд фонду "якомога раніше", при цьому DFC отримає місця в раді директорів або нагляд за всіма фінансованими програмами. Києву буде заборонено пропонувати відхилені проекти іншим сторонам із "істотно кращими" умовами протягом щонайменше одного року.

Крім того, згідно з проектом, США матиме право купувати українські метали, мінерали, нафту і газ раніше за інші сторони на комерційних умовах, незалежно від того, чи фінансує фонд проєкт.

Угода, яка не має часових рамок, також забороняє Києву продавати найважливіші мінерали країнам, які є "стратегічними конкурентами" США.

Угода про рідкісноземи

У лютому цього року Україна та США мали б підписати рамкову угоду щодо рідкісноземельних надр. Але через сварку президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі цього не сталось.

Днями Вашингтон передав Києву новий проект угоди про надра. Але за словами Зеленського, це відразу повноцінна угода, яку має ратифікувати Рада, а не рамкова, як було раніше.