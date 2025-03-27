Украина может внести свои правки в соглашение по редкоземам уже на этой неделе, - Bloomberg

Как пишет Bloomberg, США настаивают на контроле над всеми крупными будущими инвестициями в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины. И таким образом хочет получить право вето на любую роль других союзников Киева, таким образом подрывая его заявку на членство в Европейском союзе.

В частности, администрация президента США Дональда Трампа требует "права первого предложения" на инвестиции во все инфраструктурные и природные проекты в рамках пересмотренного соглашения о партнерстве с Украиной, говорится в документе, полученном Bloomberg.

В случае, если данное соглашение будет принято, то Штаты получат огромные полномочия по контролю над инвестициями в Украину в такие проекты, как автомобильные и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добыча критически важных полезных ископаемых.

Это означало бы беспрецедентное расширение экономического влияния США в крупнейшей по площади стране Европы как раз в то время, когда она пытается присоединиться к ЕС.

Также соглашение предоставляет США право первого требования на прибыль, которая перечисляется в специальный инвестиционный фонд реконструкции. Интересно и то, что данный фонд также будут контролировать Штаты. В документе говорится о том, что США рассматривают "материальные и финансовые выгоды", предоставленные Украине после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, как свой вклад в этот фонд.

По данным СМИ, это означает, что администрация Трампа хочет заставить Украину оплатить всю военную и экономическую поддержку, предоставленную США с начала войны, до того, как Киев получит какие-либо поступления из фонда партнерства.

Вероятно, Штаты передали пересмотренное соглашение украинским представителям в минувшие выходные. Незадолго до того Белый дом заявил, что Штаты выходят за рамки ранее заключенного соглашения, которое охватывает важнейшие полезные ископаемые в Украине.

В то же время, обсуждение соглашения между двумя сторонами все еще продолжаются, и окончательный проект может содержать изменения в условиях. Украина, вероятно, ответит на документ США своими собственными поправками на этой неделе, сообщил Bloomberg человек, знакомый с вопросом.

Ведь согласно документу, американская Международная корпорация финансирования развития (DFC) будет контролировать инвестиционный фонд, назначая трех из пяти членов совета директоров и владея "золотой акцией", которая дает ей специальное право голоса для блокирования определенных решений. Украина назначит двух других и не сможет вмешиваться в повседневное управление фондом.

Украина же должна будет вносить в фонд 50% доходов от всех новых проектов в области природных ресурсов и инфраструктуры. А США будут иметь право на всю прибыль плюс 4% годовых до тех пор, пока их инвестиции не окупятся.

Также Украина будет обязана подавать все проекты на рассмотрение фонда "как можно раньше", при этом DFC получит места в совете директоров или надзор за всеми финансируемыми программами. Киеву будет запрещено предлагать отклоненные проекты другим сторонам с "существенно лучшими" условиями в течение как минимум одного года.

Кроме того, согласно проекту, США будет иметь право покупать украинские металлы, минералы, нефть и газ раньше других сторон на коммерческих условиях, независимо от того, финансирует ли фонд проект.

Соглашение, которое не имеет временных рамок, также запрещает Киеву продавать важнейшие минералы странам, которые являются "стратегическими конкурентами" США.

Соглашение о редкоземах

В феврале этого года Украина и США должны были бы подписать рамочное соглашение по редкоземельным недрам. Но из-за ссоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме этого не произошло.

Недавно стало известно, что Штаты предложили Киеву новое соглашение о недрах. Но по словам Зеленского, это сразу полноценное соглашение, которое должна ратифицировать Рада. Ранее обсуждалось только рамочное соглашение.https://www.rbc.ua/ukr/news/chomu-riznitsya-mizh-staroyu-ta-novoyu-ugodoyu-1743088317.html