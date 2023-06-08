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Україна може виробляти свої ракети з дальністю ураження понад 1000 кілометрів, - Резніков

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні офіційно затверджено ракетну програму, для якої вже виділяються з бюджету кошти. Це дозволить отримати ракети дальністю 1000 кілометрів власного виробництва.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на форумі "Великий день з NV. Діалоги про відновлення України".

"У нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження більш ніж 1 тисяча кілометрів", - сказав міністр.

Він зауважив, що виконавцями цієї програми є українські виробництва. Резніков нагадав про успішний проект "Нептун", завдяки якому було потоплено флагманський корабель РФ.

Міністр Розповів, що через тиждень після цього західні партнери погодилися надати Україні протикорабельні ракети Гарпун для захисту чорноморського узбережжя.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Палата представників Сполучених Штатів закликає президента Джо Байдена передати Україні ще озброєння напередодні контрнаступу. Зокрема, далекобійні ракети ATACMS.

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Олексій РезніковЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України