Украина может производить свои ракеты с дальностью поражения более 1000 километров, - Резников

"У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более 1 тысячи километров", - сказал министр.

Он отметил, что исполнителями этой программы являются украинские производства. Резников напомнил об успешном проекте "Нептун", благодаря которому был утоплен флагманский корабль РФ.

Министр рассказал, что через неделю после этого западные партнеры согласились предоставить Украине противокорабельные ракеты Гарпун для защиты черноморского побережья.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Палата представителей Соединенных Штатов призывает президента Джо Байдена передать Украине еще вооружение в преддверии контрнаступления. В частности, дальнобойные ракеты ATACMS.

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