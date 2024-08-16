Україна може вільно використовувати надану канадську зброю на території РФ

Україна може вільно використовувати передані Канадою технічні бойові засоби на території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.
Як зазначили у Міністерстві національної оборони Канади, країна передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.
"Українці краще всіх знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність", - заявила речниця Міністерства оборони Канади Андре-Анн Пулен.
"Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні", - додала вона.
Як стверджують у виданні, кадри, зняті телеканалом CNN на українському кордоні в четвер, показали, як патрульний автомобіль Senator канадського виробництва перетинає кордон з Росією.
Втім, невідомо, чи було канадське озброєння в руках українських бригад, коли ті розпочали операцію з прориву в Курську область.
Пулен підкреслила, що канадська допомога завжди відповідає вимогам Договору про торгівлю зброєю - міжнародної угоди, покликаної зменшити незаконні поставки зброї та порушення прав людини.
Канада забезпечує Україні військову підтримку після повномасштабного вторгнення РФ. За цей час ЗСУ вже отримали низку дронів, протитанкових гранатометів і гаубиць. При цьому Оттава також надає Києву гуманітарну та енергетичну допомогу.
Нагадаємо, у липні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України у розмірі 500 мільйонів канадських доларів.
Також у травні в Канаді заявили про виділення понад 55 млн доларів на системи ППО для України.
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