Україна може вільно використовувати надану канадську зброю на території РФ

Як зазначили у Міністерстві національної оборони Канади, країна передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.

"Українці краще всіх знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність", - заявила речниця Міністерства оборони Канади Андре-Анн Пулен.

"Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні", - додала вона.

Як стверджують у виданні, кадри, зняті телеканалом CNN на українському кордоні в четвер, показали, як патрульний автомобіль Senator канадського виробництва перетинає кордон з Росією.

Втім, невідомо, чи було канадське озброєння в руках українських бригад, коли ті розпочали операцію з прориву в Курську область.

Пулен підкреслила, що канадська допомога завжди відповідає вимогам Договору про торгівлю зброєю - міжнародної угоди, покликаної зменшити незаконні поставки зброї та порушення прав людини.