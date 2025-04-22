Україна може віддати під контроль РФ 20% території для мирної угоди, - NYP

В адміністрації Трампа вважають, що Україна начебто "де-факто" може погодитися віддати під контроль російським загарбникам 20% своєї території в рамках можливої мирної угоди з Московою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post .

Попри те, що умови щодо потенційного миру / перемир'я досі не визначені, оскільки Київ і Москва "внутрішньо обговорюють план", один високопоставлений чиновник адміністрації президента США Дональда Трампа сказав The Post, що вони можуть включати розгортання європейських сил в Україні, якщо буде припинено війну і буде досягнуто припинення вогню.

Анонс мирного плану Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що цього тижня він розкриє зміст запропонованого ним мирного плану щодо війни РФ проти України. Він може включати введення європейських військ на територію України для дотримання запропонованого припинення вогню.

Вашингтон очікує, що Київ та Москва відреагують на мирну угоду після того, як американський лідер минулої п'ятниці погрожував припинити участь США в переговорах про припинення вогню після місяців дискусій з обома сторонами.

"Я дам вам повну інформацію протягом наступних трьох днів", - сказав Трамп журналістам 21 квітня. При цьому він додав, що "у нас були дуже хороші зустрічі щодо України, Росії… Подивимося, як це спрацює".

Питання щодо військ інших країн

"Складна частина полягає в тому, як виглядають сили безпеки - ми називаємо це "силами стійкості"", - розповів чиновник у розмові з The Post.

Він додав, що "сила стійкості є частиною гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони отримають".

Також зазначається, що "на столі" є окремі миротворчі сили для спостереження за будь-яким припиненням вогню, що виглядало б як "спільна комісія" росіян, українців і третьої країни, яка не є членом НАТО, і яка спостерігає за лінією фронту, щоб переконатися, що обидві сторони не ведуть вогонь, пише The Post.

Американський чиновник розповів NYP, що США також можуть бути залучені - але не як наземні сили, а як "грошова сила разом із третьою стороною".

Питання території: "інсайди" ЗМІ щодо умов

Видання Wall Street Journal у неділю писало, що пропозиція також може включати "визнання" Вашингтоном окупованого українського півострова Крим "територією Росії".

Зазначається, що перша адміністрація Трампа була проти такого "визнання" Криму начебто під суверенітетом РФ. Як і кожен інший президент Штатів після окупації українського півострова Росією у 2014 році.

"Хоча The Post не зміг незалежно перевірити цю інформацію, високопоставлений чиновник адміністрації в п'ятницю заявив, що Київ під час переговорів із делегацією США минулого тижня був найбільше стурбований "сухопутною" частиною угоди, посилаючись на "визнання" окупованих Росією частин України суверенною територією Москви", - йдеться в публікації NYP.

Американський посадовець розповів західним ЗМІ, що Україна, схоже, "готова поступитися 20% своєї землі", доки це вважається "де-факто" визнанням території, а не "де-юре".

"Де-факто" означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не кажемо, що (Україна) віддасть її назавжди. "Де-юре" означає, що ми визнаємо, що (росіяни) захопили цю землю, і ми більше ніколи її не побачимо", - сказав посадовець США американським журналістам.

Розмови про "згоду на 90% плану"

Високопоставлений чиновник також розповів, що міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що Україна приблизно на "90%" погоджується із запропонованою Вашингтоном мирною угодою, яку вони обговорювали минулого тижня в Парижі з держсекретарем США Марко Рубіо та спеціальними посланниками президента Стівом Віткоффом та Кітом Келлогом.

Проте у неділю Умеров спростував заяву джерела The Post, сказавши у коментарі Sky News, що Міноборони "не приймає політичних рішень".

"У нас є кілька принципових позицій: ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, а Росія не підтримала пропозицію США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі. За цих умов незрозуміло, як хтось може обговорювати або вимірювати у "відсотках" прогрес будь-якого діалогу", - сказав Умєров.