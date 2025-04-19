ua en ru
Сб, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україна спростувала заяву про 90% підтримки плану США: що говорять в Міноборони

Україна, Субота 19 квітня 2025 16:43
UA EN RU
Україна спростувала заяву про 90% підтримки плану США: що говорять в Міноборони Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство оборони України відповіло на публікацію New York Post, в якій стверджується, що Київ нібито готовий підтримати план США на 90%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Раніше сьогодні New York Post із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації американського президента Дональда Трампа написало, що міністр оборони України повідомив представникам США, що Київ на "90%" підтримує план, представлений держсекретарем США Марко Рубіо у Франції.

Але в заяві Sky News Міноборони України заявило, що воно "не приймає політичних рішень" і тому не могло робити жодних "оцінок у відсотках".

"У нас є кілька принципових позицій: ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, а Росія не підтримала пропозицію США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі. За цих умов незрозуміло, як хтось міг обговорювати або вимірювати у "відсотках" прогрес будь-якого діалогу", - заявили в міністерстві.

Міноборони пояснило, що ключове питання України полягає в тому, як забезпечити роботу пропозиції про припинення вогню та надійний моніторинг.

"Ми продовжуємо конструктивний діалог з нашими американськими партнерами та повністю віддані припиненню цієї війни", - додали в міністерстві.

Повне припинення вогню в Україні

Нагадаємо, що цього року за посередництва США Україна і Росія домовилися припинити удари по енергетичній і портовій інфраструктурі. Так зване "перемир'я" набуло чинності 25 березня.

Однак уже незабаром після цього Росія порушила всі домовленості завдавши ударів по українських об'єктах енергосистеми.

Проте, на початку квітня спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що Україна і Росія "близькі" до повного припинення вогню.

Зауважимо, що раніше сьогодні стало відомо, що у Лондоні можуть домовитися про повне перемир'я в Україні наступного тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Війна Росії проти України
NEWS
Втрати Росії на війні з Україною перевищили 940 тисяч військових, - Генштаб
Втрати Росії на війні з Україною перевищили 940 тисяч військових, - Генштаб
DAILY
Долар падає, євро зростає: що це означає для цін і бюджету України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Долар падає, євро зростає: що це означає для цін і бюджету України