Україна спростувала заяву про 90% підтримки плану США: що говорять в Міноборони
Міністерство оборони України відповіло на публікацію New York Post, в якій стверджується, що Київ нібито готовий підтримати план США на 90%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Раніше сьогодні New York Post із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації американського президента Дональда Трампа написало, що міністр оборони України повідомив представникам США, що Київ на "90%" підтримує план, представлений держсекретарем США Марко Рубіо у Франції.
Але в заяві Sky News Міноборони України заявило, що воно "не приймає політичних рішень" і тому не могло робити жодних "оцінок у відсотках".
"У нас є кілька принципових позицій: ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, а Росія не підтримала пропозицію США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі. За цих умов незрозуміло, як хтось міг обговорювати або вимірювати у "відсотках" прогрес будь-якого діалогу", - заявили в міністерстві.
Міноборони пояснило, що ключове питання України полягає в тому, як забезпечити роботу пропозиції про припинення вогню та надійний моніторинг.
"Ми продовжуємо конструктивний діалог з нашими американськими партнерами та повністю віддані припиненню цієї війни", - додали в міністерстві.
Повне припинення вогню в Україні
Нагадаємо, що цього року за посередництва США Україна і Росія домовилися припинити удари по енергетичній і портовій інфраструктурі. Так зване "перемир'я" набуло чинності 25 березня.
Однак уже незабаром після цього Росія порушила всі домовленості завдавши ударів по українських об'єктах енергосистеми.
Проте, на початку квітня спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що Україна і Росія "близькі" до повного припинення вогню.
Зауважимо, що раніше сьогодні стало відомо, що у Лондоні можуть домовитися про повне перемир'я в Україні наступного тижня.
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