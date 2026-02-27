Україна не може відбити, Росія захопити: Зеленським про те, чому не віддасть Донбас

Під час бесіди ведучий зазначив, що з Білого дому часто чути заяви про те, що Україна не зможе виграти війну і країні доведеться поступитися територією заради миру.

На запитання, чи може Україна виграти, Зеленський пояснив, що на цьому етапі це означало б втрату великої кількості людей.

"На сьогоднішній день це дуже складно і призведе до занадто великих втрат - людських життів. Це дійсно важко. Але що важливо, Росія теж не може домогтися на полі бою, тому вони не перемагають, і ми не програємо", - сказав президент.

Також ведучий запитав, чому б "просто" не віддати Слов'янськ і Краматорськ, якщо пріоритет зупинити війну і це те, що є умовою.

Зеленський, відповідаючи на запитання, сказав, що це наша територія і дивно говорити про те, що Україна має йти зі своєї землі.

Також відхід із цих міст означав би, що Україна залишить 200 тисяч людей під окупацією, з якими можуть зробити те, що вже відбувалося на інших окупованих українських територіях.

"Якщо ми підемо з цієї території, як ви сказали, наприклад, із Краматорська, Слов'янська, в той самий момент 200 тисяч людей, які зараз там перебувають, опиняться під російською окупацією. Хто сказав росіянам, що ці люди готові стати російськими громадянами? А якщо ні - їх вбиватимуть, відправлятимуть на фронт або саджатимуть у в'язниці. Вони вже робили те ж саме в Луганську, в Донецьку, в Криму", - пояснив він.

Резюмуючи президент додав, питання здачі Донбасу це не тільки червона лінія, але ще й лінія оборони.