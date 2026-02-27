Україна не може відбити, Росія захопити: Зеленським про те, чому не віддасть Донбас

Президент Володимир Зеленський заявив, то Україна не може повернути зараз свої території, але й Росія не може перемогти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Sky News.
Під час бесіди ведучий зазначив, що з Білого дому часто чути заяви про те, що Україна не зможе виграти війну і країні доведеться поступитися територією заради миру.
На запитання, чи може Україна виграти, Зеленський пояснив, що на цьому етапі це означало б втрату великої кількості людей.
"На сьогоднішній день це дуже складно і призведе до занадто великих втрат - людських життів. Це дійсно важко. Але що важливо, Росія теж не може домогтися на полі бою, тому вони не перемагають, і ми не програємо", - сказав президент.
Також ведучий запитав, чому б "просто" не віддати Слов'янськ і Краматорськ, якщо пріоритет зупинити війну і це те, що є умовою.
Зеленський, відповідаючи на запитання, сказав, що це наша територія і дивно говорити про те, що Україна має йти зі своєї землі.
Також відхід із цих міст означав би, що Україна залишить 200 тисяч людей під окупацією, з якими можуть зробити те, що вже відбувалося на інших окупованих українських територіях.
"Якщо ми підемо з цієї території, як ви сказали, наприклад, із Краматорська, Слов'янська, в той самий момент 200 тисяч людей, які зараз там перебувають, опиняться під російською окупацією. Хто сказав росіянам, що ці люди готові стати російськими громадянами? А якщо ні - їх вбиватимуть, відправлятимуть на фронт або саджатимуть у в'язниці. Вони вже робили те ж саме в Луганську, в Донецьку, в Криму", - пояснив він.
Резюмуючи президент додав, питання здачі Донбасу це не тільки червона лінія, але ще й лінія оборони.
Нагадаємо, кілька днів тому Зеленський назвав ідею США передачі Донбасу Росією недалекоглядною. Він скептично ставиться до того, що вимоги Москви обмежуються тільки цим.
"Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого вимагає Росія. Наш відхід із Донбасу - і на цьому війна завершиться. Росія є Росія, і, знаєте, їй не можна довіряти", - заявив президент.
Також тиждень тому Зеленський говорив, що за підсумками третього раунду переговорів у Женеві Україна і РФ просунулися в питаннях військового спрямування, але не щодо територій.
Зокрема, він повідомив, що Росія вимагає здати Донбас, Україна виступає проти, а США пропонують вільну економічну зону.