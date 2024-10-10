Україна може утримувати територію в Курській області ще кілька місяців, - Bloomberg

За словами офіційних осіб, Україна досі не зіткнулася з серйозними проблемами щодо постачання вантажів у район Курська, оскільки російські війська зробили лише обмежені контратаки і натомість зосередилися на наступі на сході України.

За словами чиновників, ЗСУ тепер завдяки зусиллям союзників також мають більш стабільні постачання артилерійських боєприпасів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може використовувати цю територію як розмінну монету на переговорах, хоча неясно, коли саме можуть відбутися переговори з Москвою, оскільки російський диктатор Володимир Путін не виявив серйозної готовності до цього.

За даними Bloomberg, союзники України зазначають, що Зеленський, можливо, готується зайняти гнучкішу позицію, вивчаючи способи припинення війни.

За словами високопосадовців США, Україна намагається вирішити, як краще захистити себе протягом зими, а також починає планувати дії на наступний рік, у тому числі за рахунок додаткових бригад.