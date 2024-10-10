По словам официальных лиц, Украина до сих пор не столкнулась с какими-либо серьезными проблемами в отношении поставок грузов в район Курска, поскольку российские войска предприняли лишь ограниченные контратаки и вместо этого сосредоточились на наступлении на востоке Украины.

По словам чиновников, ВСУ теперь благодаря усилиям союзников также имеют более стабильные поставки артиллерийских боеприпасов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может использовать эту территорию в качестве разменной монеты на переговорах, хотя неясно, когда именно могут состояться переговоры с Москвой, поскольку российский диктатор Владимир Путин не проявил серьезной готовности к этому.

По данным Bloomberg, союзники Украины отмечают, что Зеленский, возможно, готовится занять более гибкую позицию, изучая способы прекращения войны

По словам высокопоставленных официальных лиц США, Украина пытается решить, как лучше защитить себя в течение зимы, а также начинает планировать действия на следующий год, в том числе за счет дополнительных бригад.