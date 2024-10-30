Україна може стати членом ЄС до кінця 2029 року, - єврокомісар

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 25 червня Україна офіційно розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу. Відповідне рішення лідери країн-членів блоку підтримали ще наприкінці 2023 року.

Тепер Україна має запроваджувати реформи, щоб відповідати критеріям членства у ЄС.

Сьогодні, 30 жовтня, Єврокомісія представила звіт про прогрес України на шляху до ЄС. Такі звіти Єврокомісія робить щороку для країн-кандидатів на вступ до блоку.

Згідно зі звітом, Україна продовжує реформи на шляху вступу до ЄС. Якщо Україна виконає всі умови, то переговори щодо кластерів можуть розпочатись вже наступного року.

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