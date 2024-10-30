Украина может стать членом ЕС до конца 2029 года, - еврокомиссар

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 25 июня Украина официально начала переговоры о вступлении в Европейский Союз. Соответствующее решение лидеры стран-членов блока поддержали еще в конце 2023 года.

Теперь Украина должна проводить реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС.

Сегодня, 30 октября, Еврокомиссия представила отчет о прогрессе Украины по пути в ЕС. Такие отчеты Еврокомиссия ежегодно делает для стран-кандидатов на вступление в блок.

Согласно отчету, Украина продолжает реформы по пути вступления в ЕС. Если Украина выполнит все условия, то переговоры по кластерам могут начаться уже в следующем году.

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