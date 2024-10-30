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Украина может стать членом ЕС до конца 2029 года, - еврокомиссар

Фото: еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи (Витай Ночас, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина может стать членом Европейского Союза в течение следующих пяти лет. Однако при условии, что выполнит все необходимые реформы.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Еврокомиссар рассказал, что ЕС создал для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан дополнительные инструменты, чтобы "помочь ускорить проведение реформ".

"Эти инструменты называются "План роста", "План Украины", в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы все подготовить и стать членом ЕС до конца следующего мандата Европейской Комиссии", - отметил Варгеи.

Мандат новой Европейской комиссии будет иметь полномочия до конца 2029 года.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 25 июня Украина официально начала переговоры о вступлении в Европейский Союз. Соответствующее решение лидеры стран-членов блока поддержали еще в конце 2023 года.

Теперь Украина должна проводить реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС.

Сегодня, 30 октября, Еврокомиссия представила отчет о прогрессе Украины по пути в ЕС. Такие отчеты Еврокомиссия ежегодно делает для стран-кандидатов на вступление в блок.

Согласно отчету, Украина продолжает реформы по пути вступления в ЕС. Если Украина выполнит все условия, то переговоры по кластерам могут начаться уже в следующем году.

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