Вступ України в ЄС. Єврокомісія сказала, коли можуть початись переговори щодо кластерів

Україна продовжує реформи на шляху вступу до ЄС. Якщо Україна виконає всі умови, то переговори щодо кластерів можуть розпочатись вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Єврокомісії про розширення ЄС.

"Якщо Україна виконає всі умови, Комісія з нетерпінням чекає на відкриття переговорів щодо кластерів, починаючи з основ, якнайшвидше у 2025 році ", - йдеться в заяві Європейської комісії.

Водночас стало відомо, що після першої міжурядової конференції в червні 2024 року, аналітична перевірка наразі просувається гладко.

"Відкриття переговорів про вступ з Україною стало важливим визнанням рішучості України продовжувати реформи на шляху вступу до ЄС", - заявили в Єврокомісії.

Раніше ми повідомляли, що наприкінці жовтня Єврокомісія планує надати оцінку прогресу України та країн, які знаходяться на шляху до членства в блоці.

Водночас ми повідомляли, що соціологи показали, як змінилася підтримка українців вступу до ЄС і НАТО з початку війни. Примітно, що за вступ підтримали б майже 90% опитаних.

Водночас, на початку цього місяця перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що Україна може вступити до НАТО раніше, ніж набуде членства в ЄС.

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