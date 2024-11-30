Україна не може скористатися наявними обсягами імпорту електроенергії через прайс-кепи, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

За словами експерта, європейські партнери України виконали свою частину роботи, забезпечивши можливість імпорту значного обсягу електроенергії.

"Треба дякувати дуже сильно за це їм. Тому що вони забезпечили можливість імпорту в Україну 2,1 ГВт за потужністю. Це 2 атомних блоки. Навіть більше", - зазначив Омельченко.

Проте, як наголошує експерт, Україна не може скористатися цією можливістю через граничні ціни на ринку.

"На жаль, України не можу скористатися цією квотою від ЄС через недолугу позицію НКРЕКП і уряду, який ніяк не може врегулювати питання прайс-кепів", - пояснив він.

Омельченко також окреслив парадоксальну ситуацію, що склалася в енергетичному секторі України.

"Тобто ситуація складеться така, що можливості імпорту є, дефіцит у нас є, графіки погодинних відключень у нас є. Але ми не можемо отримати цю електричну енергію через те, що НКРЕКП і уряд ніяк не можуть розібратися в регуляторній позиції", - сказав він.

Раніше народні депутати Олексій Кучеренко та Сергій Нагорняк висловили серйозне занепокоєння щодо ситуації з імпортом електроенергії в Україну, наголошуючи на необхідності перегляду граничних цін. За їхніми словами, діючі прайс-кепи блокують імпорт електроенергії і провокують дефіцит.