Украина не может воспользоваться имеющимися объемами импорта электроэнергии из-за прайс-кепов, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

По словам эксперта, европейские партнеры выполнили свою часть работы, обеспечив возможность импорта значительного объема электроэнергии.

"Надо благодарить очень сильно за это им. Потому что они обеспечили возможность импорта в Украину 2,1 ГВт по мощности. Это 2 атомных блока. Даже больше", - отметил Омельченко.

Однако, как отмечает эксперт, Украина не может воспользоваться этой возможностью из-за предельных цен на рынке.

"К сожалению, Украина не могу воспользоваться этой квотой от ЕС из-за несуразной позиции НКРЭКУ и правительства, которое никак не может урегулировать вопрос прайс-кепов", - пояснил он.

Омельченко также очертил парадоксальную ситуацию, сложившуюся в энергетическом секторе Украины.

"То есть ситуация сложится такая, что возможности импорта есть, дефицит у нас есть, графики почасовых отключений у нас есть. Но мы не можем получить эту электрическую энергию из-за того, что НКРЭКУ и правительство никак не могут разобраться в регуляторной позиции", - сказал он.

Ранее народные депутаты Алексей Кучеренко и Сергей Нагорняк выразили серьезную обеспокоенность по поводу ситуации с импортом электроэнергии в Украину, отмечая необходимость пересмотра предельных цен.