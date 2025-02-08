Україна може сама заробити на свій захист, якщо ЄС та США посилять санкції проти Росії, - Глассман

Він зауважив, що російські компанії, які мають металургійні підприємства у Євросоюзі, шантажують європейські уряди масовими звільненнями місцевих робітників, і США мають таку ж саму проблему з російськими заводами.

"Наприклад, у штаті Індіана, на заводі НЛМК (Новоліпєцкий металургійний комбінат, належить російському олігарху Владіміру Лісіну, - ред.) працюють тисячі робітників. І всі вони, звісно, бояться втратити роботу. Тож маніпуляція зі звільненнями дійсно має місце - наприклад, в Італії, де заводи працюють на слябах із рф. Але це можна вирішити – або купувати продукцію у інших виробників. Або віддати ці заводи у інші руки", - зауважив Глассман.

Він також підкреслив, що для закриття всіх можливих лазівок для російської продукції на світові ринки має бути покращена координація між урядами країн-партнерів. Тоді Україна отримає змогу замістити російську продукцію, і отримати достатньо коштів, щоб вести війну.

"Обговорюючи наслідки від санкцій, ми не врахували, що Україна може замінити російську продукцію. Те, що на наших ринках досі присутня продукція рф, шкодить Україні - адже у такий спосіб ЄС не дає їй отримувати більше доходів, щоб самостійно оплачувати війну", - підкреслив Глассман.

Нагадаємо, згідно з аналітикою GMK Center, потенціал України з виробництва чавуну складає до 2 млн тон на рік. Ц