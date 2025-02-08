Украина может сама заработать на свою защиту, если ЕС и США усилят санкции против России, - Глассман

Он отметил, что российские компании, которые имеют металлургические предприятия в Евросоюзе, шантажируют европейские правительства массовыми увольнениями местных рабочих, и США имеют такую же проблему с российскими заводами.

"Например, в штате Индиана, на заводе НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат, принадлежит российскому олигарху Владимиру Лисину, - ред.) работают тысячи рабочих. И все они, конечно, боятся потерять работу. Так что манипуляция с увольнениями действительно имеет место - например, в Италии, где заводы работают на слябах из РФ. Но это можно решить - либо покупать продукцию у других производителей. Или отдать эти заводы в другие руки", - отметил Глассман.

Он также подчеркнул, что для закрытия всех возможных лазеек для российской продукции на мировые рынки должна быть улучшена координация между правительствами стран-партнеров. Тогда Украина получит возможность заместить российскую продукцию, и получить достаточно средств, чтобы вести войну.

"Обсуждая последствия от санкций, мы не учли, что Украина может заменить российскую продукцию. То, что на наших рынках до сих пор присутствует продукция рф, вредит Украине - ведь таким образом ЕС не дает ей получать больше доходов, чтобы самостоятельно оплачивать войну", - подчеркнул Глассман.

Напомним, согласно аналитике GMK Center, потенциал Украины по производству чугуна составляет до 2 млн тонн в год. Ц