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Україна може сама вирішувати, як застосовувати поставлену Заходом зброю, - Блінкен

Середа 04 жовтня 2023 07:44
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Україна може сама вирішувати, як застосовувати поставлену Заходом зброю, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Влада України та ЗСУ має право самостійно вирішувати, де і в яких обставинах застосовувати озброєння, передане союзниками.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Важливо зазначити, що рішення про те, як застосовувати західну військову техніку і де застосовувати, — ці рішення приймати виключно українцям. Вони повинні вирішувати, як найкраще захищати свою країну, як найкраще повернути землі. Ми залишаємо це виключно на їхню думку. Тут наш вплив на ситуацію може бути лише консультаційним", - зазначив Блінкен.

За його словами, США не збираються "заохочувати" завдання ударів Збройних сил України по території Росії і не підтримують подібні атаки. Однак, за його словами, остаточне рішення щодо здійснення цих атак у будь-якому випадку залишається за Україною, військове керівництво якої має вирішувати, наскільки необхідні ці удари.

Військова допомога США Україні

США залишаються лідером з військової та фінансової допомоги для України. Вашингтон один із перших підтримав Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, а також очолив групу "Рамштайн" для військової підтримки нашої армії.

США надали Україні артилерію, бронемашини, боєприпаси, протитанкові засоби, ППО та сучасні танки Abrams. Частина Abrams вже прибула на територію України. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.

При цьому раніше зазначалося, що Пентагон та Державний департамент США розходяться у поглядах щодо надання зброї для України. Тому Міноборони повільніше схвалює запити України.

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