Украина может сама решать, как применять поставленное Западом оружие, - Блинкен

Власти Украины и ВСУ имеют право самостоятельно решать, где и в каких обстоятельствах применять вооружение, переданное союзниками.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"Важно отметить, что решения о том, как применять западную военную технику и где применять, — эти решения принимать исключительно украинцам. Они должны решать, как лучше всего защищать свою страну, как лучше всего вернуть земли. Мы оставляем это исключительно на их усмотрение, тут наше влияние на ситуацию может быть лишь консультационным", - отметил Блинкен.

По его словам, США не собираются "поощрять" нанесению ударов Вооруженных сил Украины по территории России и не поддерживают подобные атаки. Однако, по его словам, окончательное решение по поводу осуществления этих атак в любом случае остается за Украиной, военное руководство которой должно решать, насколько необходимы данные удары.

Военная помощь США Украине

США остаются лидером по военной и финансовой помощи для Украины. Вашингтон один из первых поддержал Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, а также возглавил группу "Рамштайн" для военной поддержки нашей армии.

США предоставили Украине артиллерию, бронемашины, боеприпасы, противотанковые средства, ПВО, а также современные танки Abrams. Часть Abrams уже прибыла на территорию Украины. Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.

При этом ранее отмечалось, что Пентагон и Государственный департамент США расходятся во взглядах о предоставлении оружия для Украины. Поэтому Минобороны медленнее одобряет запросы Украины.