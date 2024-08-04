Україна може не розповідати про місії F-16: Зеленський назвав причину

Голова держави наголосив, що сьогодні не може розкрити подробиці щодо місій. Однак українці побачать результати роботи F-16.

"Я думаю, що ви побачите, можливо, не всі, але побачите результати. Ми вирішимо прокоментувати, чи це був результат з F-16, чи ні", - сказав Зеленський.

Як пояснив президент, сьогодні потрібно вжити всіх заходів безпеки, які обговорювались з партнерами щодо використання F-16.

Також він додав, що так чи інакше, сьогодні літаки вже у нашому небі і Україна може їх використовувати.

"Принаймі, на сьогоднішній день я можу сказати вам дуже відкрито, що ми можемо їх використовувати", - резюмував Зеленський.