Украина может не рассказывать о миссиях F-16: Зеленский назвал причину

Глава государства подчеркнул, что сегодня не может раскрыть подробности миссий. Однако украинцы увидят результаты работы F-16.

"Я думаю, что вы увидите, возможно, не все, но увидите результаты. Мы решим прокомментировать, это был результат с F-16 или нет", - сказал Зеленский.

Как пояснил президент, сегодня нужно принять все меры безопасности, которые обсуждались с партнерами по использованию F-16.

Также он добавил, что так или иначе сегодня самолеты уже в нашем небе и Украина может их использовать.

"По крайней мере, на сегодняшний день я могу сказать вам очень откровенно, что мы можем их использовать", - резюмировал Зеленский.