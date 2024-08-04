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Украина может не рассказывать о миссиях F-16: Зеленский назвал причину

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Украина может не рассказывать о миссиях самолетов F-16, поскольку сейчас не время для этого и сегодня это очень опасно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Глава государства подчеркнул, что сегодня не может раскрыть подробности миссий. Однако украинцы увидят результаты работы F-16.

"Я думаю, что вы увидите, возможно, не все, но увидите результаты. Мы решим прокомментировать, это был результат с F-16 или нет", - сказал Зеленский.

Как пояснил президент, сегодня нужно принять все меры безопасности, которые обсуждались с партнерами по использованию F-16.

Также он добавил, что так или иначе сегодня самолеты уже в нашем небе и Украина может их использовать.

"По крайней мере, на сегодняшний день я могу сказать вам очень откровенно, что мы можем их использовать", - резюмировал Зеленский.

Сколько F-16 получила Украина

По состоянию на сейчас достоверно неизвестно, сколько самолетов F-16 уже получила Украина. В частности, издание The Times сообщало, что Нидерланды передали Украине шесть самолетов.

В то же время The Economist утверждает, что в Украину уже прибыли 10 истребителей F-16.

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Владимир ЗеленскийF-16Война в Украине