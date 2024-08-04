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Україна може не розповідати про місії F-16: Зеленський назвав причину

Неділя 04 серпня 2024 18:19
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Україна може не розповідати про місії F-16: Зеленський назвав причину Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Україна може не розповідати про місії літаків F-16, оскільки зараз не час для цього і на сьогоднішній день це дуже небезпечно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Голова держави наголосив, що сьогодні не може розкрити подробиці щодо місій. Однак українці побачать результати роботи F-16.

"Я думаю, що ви побачите, можливо, не всі, але побачите результати. Ми вирішимо прокоментувати, чи це був результат з F-16, чи ні", - сказав Зеленський.

Як пояснив президент, сьогодні потрібно вжити всіх заходів безпеки, які обговорювались з партнерами щодо використання F-16.

Також він додав, що так чи інакше, сьогодні літаки вже у нашому небі і Україна може їх використовувати.

"Принаймі, на сьогоднішній день я можу сказати вам дуже відкрито, що ми можемо їх використовувати", - резюмував Зеленський.

Скільки F-16 отримала Україна

Станом на зараз достовірно невідомо, скільки літаків F-16 вже отримала Україна. Зокрема, видання The Times повідомляло, що Нідерланди передали Україні шість літаків.

В той же час The Economist стверджує, що до України вже прибули 10 винищувачів F-16.

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