Украина может не рассказывать о миссиях F-16: Зеленский назвал причину
Украина может не рассказывать о миссиях самолетов F-16, поскольку сейчас не время для этого и сегодня это очень опасно.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Глава государства подчеркнул, что сегодня не может раскрыть подробности миссий. Однако украинцы увидят результаты работы F-16.
"Я думаю, что вы увидите, возможно, не все, но увидите результаты. Мы решим прокомментировать, это был результат с F-16 или нет", - сказал Зеленский.
Как пояснил президент, сегодня нужно принять все меры безопасности, которые обсуждались с партнерами по использованию F-16.
Также он добавил, что так или иначе сегодня самолеты уже в нашем небе и Украина может их использовать.
"По крайней мере, на сегодняшний день я могу сказать вам очень откровенно, что мы можем их использовать", - резюмировал Зеленский.
Сколько F-16 получила Украина
По состоянию на сейчас достоверно неизвестно, сколько самолетов F-16 уже получила Украина. В частности, издание The Times сообщало, что Нидерланды передали Украине шесть самолетов.
В то же время The Economist утверждает, что в Украину уже прибыли 10 истребителей F-16.
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