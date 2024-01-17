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Україна може розпочати процес вступу до НАТО до закінчення війни, - Дуда

Фото:
Автор: Олександр Білоус

Україна не зможе стати членом НАТО під час війни, але повинна отримати запрошення до Альянсу та розпочати процес вступу.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Польське радіо".

"Україна повинна отримати запрошення до НАТО, яке би розпочало цей процес. Це надзвичайно важливо також для морального духу захисників України",- сказав він під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським в Давосі.

За його словами, під час війни вступ неможливий, але запрошення запустить процес обговорення питання у парламентах країн-членів НАТО.

Польща, як і інші країни Заходу, закликала до подальшої підтримки України. Президент Польщі заявив, це ключове питання безпеки в Європі. "Якщо Росія в цій війні переможе, то буде продовжувати свою агресивну політику, а якщо буде продовжувати свою агресивну політику, то практично очевидно, що нападе знову й будемо мати чергову війну наслідком російської агресії".

Дуда також запевнив Зеленського напередодні візиту прем’єр-міністра Дональда Туска до Києва, що Україна може бути спокійною щодо підтримки Польщі.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, одним з прямих наслідків російського вторгнення стало рекордне зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни. 

За даними опитування КМІС, 54% українців вважають, що наразі більший пріоритет - членство в НАТО. Віддають перевагу членству в ЄС - 24% респондентів. Два найбільших мотиви вступу України в ЄС - це забезпечення довгострокової безпеки (59%) і економічних перспектив (57%).

 

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