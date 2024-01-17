Украина может начать процесс вступления в НАТО до окончания войны, - Дуда

Украина не сможет стать членом НАТО во время войны, но должна получить приглашение в Альянс и начать процесс вступления.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
"Украина должна получить приглашение в НАТО, которое начало бы этот процесс. Это чрезвычайно важно также для морального духа защитников Украины",- сказал он во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.
По его словам, во время войны вступление невозможно, но приглашение запустит процесс обсуждения вопроса в парламентах стран-членов НАТО.
Польша, как и другие страны Запада, призвала к дальнейшей поддержке Украины. Президент Польши заявил, что это ключевой вопрос безопасности в Европе. "Если Россия в этой войне победит, то будет продолжать свою агрессивную политику, а если будет продолжать свою агрессивную политику, то практически очевидно, что нападет снова и будет иметь очередную войну последствием российской агрессии".
Дуда также заверил Зеленского накануне визита премьер-министра Дональда Туска в Киев, что Украина может быть спокойна по поддержке Польши.
Напомним, одним из прямых последствий российского вторжения стал рекордный рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны.
По данным опроса КМИС, 54% украинцев считают, что сейчас больше приоритет - членство в НАТО. Предпочитают членство в ЕС - 24% респондентов. Два наибольших мотива вступления Украины в ЕС – это обеспечение долгосрочной безопасности (59%) и экономических перспектив (57%).