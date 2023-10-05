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Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року, - Зеленський

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна може розпочати перемовини про вступ до Європейського союзу вже в цьому році.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Сьогодні, 5 жовтня, український президент зустрівся з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Зеленський, крім іншого, подякував їй за підтримку України.

"Ми майже виконали сім рекомендацій ЄК і будемо готові розпочати переговори про вступ до ЄС цього року", - повідомив глава держави.

До того ж під час розмови, було обговорено подальші санкції та кроки для протидії російській пропаганді.

Зустріч з президентом Європейської ради

Сьогодні ж президент провів зустріч і з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Україна вдячна за міцну й тривалу підтримку з боку ЄС, а також за практичну допомогу країн - членів Євросоюзу", - наголосив Зеленський.

Він розповів, що під час зустрічі поінформував Шарля про перебіг українського контрнаступу й пріоритетні оборонні потреби України.

"Розраховуємо на подальшу військову допомогу з боку ЄС і його країн-членів, а також на стабільну підтримку в межах Європейського фонду миру", - підсумував він.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною поставили умови для того, щоби стати членом блоку.

Офіційні представники України неодноразово заявляли, що розраховують розпочати переговори про членство в ЄС до кінця 2023 року. Для цього нашій країні необхідно виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Як зазначав 2 жовтня президент України Володимир Зеленський, для відкриття переговорів потрібна не лише готовність нашої країни, а й готовність Євросоюзу.

У вівторок, 3 жовтня, стало відомо, що Європейський Союз, ймовірно, вже до грудня цього року оголосить про початок переговорів щодо членства України.

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