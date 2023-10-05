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Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина может начать переговоры о вступлении в Европейский союз уже в этом году.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Сегодня, 5 октября, украинский президент встретился с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой. Зеленский, помимо прочего, поблагодарил ее за поддержку Украины.

"Мы почти выполнили семь рекомендаций ЕК и будем готовы начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году", - сообщил глава государства.

К тому же во время разговора, были обсуждены дальнейшие санкции и шаги для противодействия российской пропаганде.

Встреча с президентом Европейского совета

Сегодня же президент провел встречу и с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Украина благодарна за прочную и длительную поддержку со стороны ЕС, а также за практическую помощь стран - членов Евросоюза", - подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что во время встречи проинформировал Шарля о ходе украинского контрнаступления и приоритетных оборонных потребностях Украины.

"Рассчитываем на дальнейшую военную помощь со стороны ЕС и его стран-членов, а также на стабильную поддержку в рамках Европейского фонда мира", - подытожил он.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной поставили условия для того, чтобы стать членом блока.

Официальные представители Украины неоднократно заявляли, что рассчитывают начать переговоры о членстве в ЕС до конца 2023 года. Для этого нашей стране необходимо выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

Как отмечал 2 октября президент Украины Владимир Зеленский, для открытия переговоров требуется не только готовность нашей страны, но и готовность Евросоюза.

Во вторник, 3 октября, стало известно, что Европейский Союз, вероятно, уже к декабрю этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.

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