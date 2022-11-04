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Україна може провести матчі ЧС-2030 у Криму та на Донбасі

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П'ятниця 04 листопада 2022 13:20
Україна може провести матчі ЧС-2030 у Криму та на Донбасі Фото: Україна може провести матчі ЧС-2030 у Криму та на Донбасі (uaf.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Під час наради у Будинку футболу в УАФ зробили сміливу заяву. Україна розглядає проведення матчів по усій країні, у тому ж числі в Криму та на Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УАФ.

"Наголошую, що під час підготовки необхідних документів нашими підрозділами потрібно враховувати, що ми розглядаємо варіанти проведення матчів ЧС-2030 на всій території України, у тому числі - Донбасу та Криму. Тому прошу опрацювати інформацію про об’єкти, які можна буде задіяти для проведення чемпіонату світу в нашій країні з урахуванням цієї вимоги", - заявив віцепрезидент УАФ Юрій Запісоцький.

Як відзначив віцепрезидент УФА, вже сьогодні 4 листопада, в Португалії відбудеться засідання Оргкомітету ФІФА з підготовки заявки на проведення Чемпіонату світу з футболу - 2033. В засіданні візьмуть участь представники України, Іспанії та Португалії.

Фото: Україна може провести матчі ЧС-2030 у Криму та на Донбасі (uaf.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у жовтні Україна приєдналась до Іспанії та Португалії в їх заяві на проведення ЧС-2030.

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