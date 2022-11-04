ua ru
Пт, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина может провести матчи ЧМ-2030 в Крыму и на Донбассе

Новина українською →
Пятница 04 ноября 2022 13:20
Украина может провести матчи ЧМ-2030 в Крыму и на Донбассе Фото: Украина может провести матчи ЧМ-2030 в Крыму и на Донбассе (uaf.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во время совещания в Доме футбола в УАФ сделали смелое заявление. Украина рассматривает проведение матчей по всей стране, в том числе в Крыму и на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

"Отмечаю, что при подготовке необходимых документов нашими подразделениями нужно учитывать, что мы рассматриваем варианты проведения матчей ЧМ-2030 на всей территории Украины, в том числе - Донбасса и Крыма. Поэтому прошу проработать информацию об объектах, которые можно будет задействовать для проведения чемпионата мира в нашей стране с учетом этого требования", - заявил вице-президент УАФ Юрий Записоцкий.

Как добавил вице-президент УФА, уже сегодня 4 ноября, в Португалии состоится заседание Оргкомитета ФИФА по подготовке заявки на проведение Чемпионата мира по футболу - 2033. В заседании примут участие представители Украины, Испании и Португалии.

Фото: Украина может провести матчи ЧМ-2030 в Крыму и на Донбассе (uaf.ua)

Напомним, РБК-Украина писало том, что в октябре Украина присоединилась к Испании и Португалии в их заявлении на проведение ЧМ-2030.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев
ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев
DAILY
Устав не писан. Как Чернышова назначили главой "Нафтогаза" и что могло этому помешать
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Устав не писан. Как Чернышова назначили главой "Нафтогаза" и что могло этому помешать