Україна може приєднатися до роумінгової зони ЄС цієї весни, - єврокомісар

За словами Захарієвої, Єврокомісія зараз розглядає питання інтеграції України в законодавство ЄС щодо роумінгу. Наступного місяця ЄК оприлюднить оцінку щодо приєднання України до роумінгової зони ЄС.

"Наступного місяця ми оприлюднимо нашу оцінку, і якщо вона буде позитивна, ми запропонуємо державам-членам надати Україні доступ до зони роумінгу ЄС. Сподіваємося, що процес завершиться вже цієї весни”, - зазначила єврокомісар.

Захарієва додала, що інтеграція України в єдину роумінгову зону ЄС є одним із перших досягнень у межах Плану пріоритетних дій у співпраці з Україною.

Після того, як цей процес завершиться, українці матимуть ті ж самі переваги у роумінгу, що й жителі країн ЄС на території Євросоюзу.

Єврокомісар додала, що це стало можливим завдяки швидкому узгодженню законів України із європейськими законами про цифрові послуги та про цифрові ринки.

Додамо, що у квітні 2022 року телекомунікаційні оператори ЄС та України вперше підписали спільну заяву. У ній вони зобов'язалися докладати скоординованих зусиль для забезпечення та стабілізації доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.