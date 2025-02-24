Україна може приєднатися до роумінгової зони ЄС цієї весни, - єврокомісар
Держави Євросоюзу можуть надати Україні доступ до своєї зони роумінгу ще до завершення цієї весни. Але спочатку потрібна схвальна оцінка Єврокомісії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань досліджень та інновацій Єкатерини Захарієвої на спільному засіданні уряду України і Єврокомісії в Києві, яку наводить "Укрінформ".
За словами Захарієвої, Єврокомісія зараз розглядає питання інтеграції України в законодавство ЄС щодо роумінгу. Наступного місяця ЄК оприлюднить оцінку щодо приєднання України до роумінгової зони ЄС.
"Наступного місяця ми оприлюднимо нашу оцінку, і якщо вона буде позитивна, ми запропонуємо державам-членам надати Україні доступ до зони роумінгу ЄС. Сподіваємося, що процес завершиться вже цієї весни”, - зазначила єврокомісар.
Захарієва додала, що інтеграція України в єдину роумінгову зону ЄС є одним із перших досягнень у межах Плану пріоритетних дій у співпраці з Україною.
Після того, як цей процес завершиться, українці матимуть ті ж самі переваги у роумінгу, що й жителі країн ЄС на території Євросоюзу.
Єврокомісар додала, що це стало можливим завдяки швидкому узгодженню законів України із європейськими законами про цифрові послуги та про цифрові ринки.
Додамо, що у квітні 2022 року телекомунікаційні оператори ЄС та України вперше підписали спільну заяву. У ній вони зобов'язалися докладати скоординованих зусиль для забезпечення та стабілізації доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.
Роумінг для українців у ЄС
Нагадаємо, у лютого 2023 року Європейська комісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
У квітні того ж року Європейська рада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС.
До того ж Кабмін створив умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.
Зазначимо, що для підключення доступного роумінгу українцям у Європі не потрібно нічого робити - послуга активується автоматично та поширюється як на дзвінки до України, так і навпаки. Необхідно лише оплачувати свій тарифний пакет.