Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС этой весной, - еврокомиссар

Государства Евросоюза могут предоставить Украине доступ к своей зоне роуминга еще до завершения этой весны. Но сначала нужна одобрительная оценка Еврокомиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам исследований и инноваций Екатерины Захариевой на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии в Киеве, которое приводит "Укринформ" .

По словам Захариевой, Еврокомиссия сейчас рассматривает вопрос интеграции Украины в законодательство ЕС по роумингу. В следующем месяце ЕК обнародует оценку относительно присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС.

"В следующем месяце мы обнародуем нашу оценку, и если она будет положительная, мы предложим государствам-членам предоставить Украине доступ к зоне роуминга ЕС. Надеемся, что процесс завершится уже этой весной", - отметила еврокомиссар.

Захариева добавила, что интеграция Украины в единую роуминговую зону ЕС является одним из первых достижений в рамках Плана приоритетных действий в сотрудничестве с Украиной.

После того, как этот процесс завершится, украинцы будут иметь те же преимущества в роуминге, что и жители стран ЕС на территории Евросоюза.

Еврокомиссар добавила, что это стало возможным благодаря быстрому согласованию законов Украины с европейскими законами о цифровых услугах и о цифровых рынках.

Добавим, что в апреле 2022 года телекоммуникационные операторы ЕС и Украины впервые подписали совместное заявление. В нем они обязались прилагать скоординированные усилия для обеспечения и стабилизации доступного или бесплатного роуминга и международных звонков между ЕС и Украиной.