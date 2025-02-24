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Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС этой весной, - еврокомиссар

Понедельник 24 февраля 2025 21:30
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Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС этой весной, - еврокомиссар Фото: после интеграции Украина будет иметь те же преимущества в роминге, что и страны-члены ЕС (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Государства Евросоюза могут предоставить Украине доступ к своей зоне роуминга еще до завершения этой весны. Но сначала нужна одобрительная оценка Еврокомиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам исследований и инноваций Екатерины Захариевой на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии в Киеве, которое приводит "Укринформ".

По словам Захариевой, Еврокомиссия сейчас рассматривает вопрос интеграции Украины в законодательство ЕС по роумингу. В следующем месяце ЕК обнародует оценку относительно присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС.

"В следующем месяце мы обнародуем нашу оценку, и если она будет положительная, мы предложим государствам-членам предоставить Украине доступ к зоне роуминга ЕС. Надеемся, что процесс завершится уже этой весной", - отметила еврокомиссар.

Захариева добавила, что интеграция Украины в единую роуминговую зону ЕС является одним из первых достижений в рамках Плана приоритетных действий в сотрудничестве с Украиной.

После того, как этот процесс завершится, украинцы будут иметь те же преимущества в роуминге, что и жители стран ЕС на территории Евросоюза.

Еврокомиссар добавила, что это стало возможным благодаря быстрому согласованию законов Украины с европейскими законами о цифровых услугах и о цифровых рынках.

Добавим, что в апреле 2022 года телекоммуникационные операторы ЕС и Украины впервые подписали совместное заявление. В нем они обязались прилагать скоординированные усилия для обеспечения и стабилизации доступного или бесплатного роуминга и международных звонков между ЕС и Украиной.

Роуминг для украинцев в ЕС

Напомним, в феврале 2023 года Европейская комиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

В апреле того же года Европейский совет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС.

К тому же Кабмин создал условия для получения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

Отметим, что для подключения доступного роуминга украинцам в Европе не нужно ничего делать - услуга активируется автоматически и распространяется как на звонки в Украину, так и наоборот. Необходимо лишь оплачивать свой тарифный пакет.

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