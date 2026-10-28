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Україна може повернутися до світломаскування через нову загрозу з боку РФ, - "Флеш"

14:16 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: Україна може повернутися до світломаскування через нову загрозу з боку РФ (колаж РБК-Україна)

Україні, можливо, доведеться повернутися до світломаскування через нову загрозу з боку Росї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника президента з питань оборонних технологій Сергія Бескрестнова "Флеша".

"Флеш" попередив, що в разі масового застосування Росією модулів оптичної навігації "Сусанін" на дронів "Герань-5" та інших безпілотниках і ракетах може виникнути потреба переглянути підхід до світломаскування.

"У 2022 році ми робили це через страх і нерозуміння, а зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено", - зазначив він.

Радник президента додав, що особливо це може стосуватися освітлення доріг і ділянок трас.

Нагадаємо, раніше "Флеш" повідомляв, що Росія атакувала Україну новою модифікацією "Герані-5" під назвою "Герань-5 К5-К". Ракета отримала систему оптичної навігації, а також більші дальність, швидкість і висоту польоту.

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