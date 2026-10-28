Украина может вернуться к светомаскированию из-за новой угрозы со стороны РФ, - "Флэш"

"Флэш" предупредил, что в случае массового применения Россией модулей оптической навигации "Сусанин" на дронах "Герань-5" и других беспилотниках и ракетах может возникнуть необходимость пересмотреть подход к светомаскированию.

"В 2022 году мы делали это из-за страха и непонимания, а сейчас, вероятно, придется действовать осознанно", - отметил он.

Советник президента добавил, что в особенности это может касаться освещения дорог и участков трасс.