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Украина может вернуться к светомаскированию из-за новой угрозы со стороны РФ, - "Флэш"

14:16 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: Украина может вернуться к светомаскированию из-за новой угрозы со стороны РФ (коллаж РБК-Украина)

Украине, возможно, придется вернуться к светомаскировке из-за новой угрозы со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника президента по вопросам оборонных технологий Сергея Бескрестнова "Флеша".

"Флэш" предупредил, что в случае массового применения Россией модулей оптической навигации "Сусанин" на дронах "Герань-5" и других беспилотниках и ракетах может возникнуть необходимость пересмотреть подход к светомаскированию.

"В 2022 году мы делали это из-за страха и непонимания, а сейчас, вероятно, придется действовать осознанно", - отметил он.

Советник президента добавил, что в особенности это может касаться освещения дорог и участков трасс.

Напомним, ранее "Флэш" сообщал, что Россия атаковала Украину новой модификацией "Герани-5" под названием "Герань-5 К5-К". Ракета получила систему оптической навигации, а также большую дальность, скорость и высоту полета.

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