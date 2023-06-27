Україна може посилити правила в'їзду для іноземців: що відомо

Що пропонується

На сьогодні іноземці та особи без громадянства можуть потрапити до України за наявності:

дійсного паспорта

візи (якщо інше не передбачено законодавством України)

підтвердження мети візиту

достатнього фінансового забезпечення на весь період перебування

Крім того, щодо іноземця не має бути заборони на в'їзд до України, і він зобов'язується виконувати вимоги щодо термінів перебування.

Законопроект №9418 пропонує доповнити цей перелік та зробити наявність страхового поліса (свідоцтва, сертифіката) необхідною умовою для перетину кордону. Вимога діятиме у період воєнного стану та протягом 2 років після його скасування.

Такий поліс видається страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною компанією з представництвом в Україні або договірними відносинами (ассистансом) зі страховою компанією-партнером на території України.

Документ повинен мати термін дії на весь період перебування іноземця у нашій країні. А також покривати:

витрати на медичну допомогу

відшкодування ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами

відшкодування ризиків, пов'язаних із війною

Перевірятимуть наявність полісу прикордонники.

Які є винятки

Дія нових норм не поширюватиметься на іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також на біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

Також страхові поліси не знадобляться працівникам дипломатичних представництв та установ, офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей.

Крім того, страховка не потрібна водіям та екіпажам автомобільного транспорту, літаків, кораблів та поїздів. Як і військовим інструкторам із країн-членів НАТО та країн-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які тренують українських бійців.

Причини нововведень

Як йдеться у пояснювальній записці, на сьогодні Україну відвідують багато іноземців, зокрема волонтери, учасники гуманітарних програм, журналісти, представники бізнесу тощо. Однак, чинні правила в'їзду не враховують ризики, пов'язані з воєнними діями.

Автори відзначають, що 100% безпечних міст в Україні немає, оскільки територія всієї країни зазнає ракетних ударів. Також велику загрозу становлять вибухонебезпечні предмети, які навіть після тривалого перебування у землі чи воді несуть небезпеку.

На деякі з них можна натрапити на вулиці, дитячих майданчиках, у покинутих будинках, водоймах, лісах, полях та на узбіччях доріг. У містах ворог мінує предмети, які мають цінність - мобільні телефони, зброю, аптечки і т.д. А також повсюдно використовує непомітні "розтяжки".

Зважаючи на те, що Україна є однією з найбільш замінованих країн світу, страхові поліси необхідні, щоб покрити витрати на медичну допомогу, госпіталізацію та репатріацію (а у разі смерті - тіла) до місця постійного проживання.

Страхування має знизити витрати державного та місцевих бюджетів на медицину для іноземців. Автори наголошують, що наявність полісу є стандартною вимогою для в'їзду до таких країн як Німеччина, Великобританія, Норвегія та Туреччина.