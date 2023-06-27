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Україна може посилити правила в'їзду для іноземців: що відомо

Фото: для іноземців в Україні готують нове правило (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Данило Крамаренко

Верховній раді Україні пропонують запровадити нові правила в'їзду для іноземців. Йдеться про наявність страхового поліса, який покриває ризики, пов'язані з війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №9418.

Що пропонується

На сьогодні іноземці та особи без громадянства можуть потрапити до України за наявності:

  • дійсного паспорта
  • візи (якщо інше не передбачено законодавством України)
  • підтвердження мети візиту
  • достатнього фінансового забезпечення на весь період перебування

Крім того, щодо іноземця не має бути заборони на в'їзд до України, і він зобов'язується виконувати вимоги щодо термінів перебування.

Законопроект №9418 пропонує доповнити цей перелік та зробити наявність страхового поліса (свідоцтва, сертифіката) необхідною умовою для перетину кордону. Вимога діятиме у період воєнного стану та протягом 2 років після його скасування.

Такий поліс видається страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною компанією з представництвом в Україні або договірними відносинами (ассистансом) зі страховою компанією-партнером на території України.

Документ повинен мати термін дії на весь період перебування іноземця у нашій країні. А також покривати:

  • витрати на медичну допомогу
  • відшкодування ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами
  • відшкодування ризиків, пов'язаних із війною

Перевірятимуть наявність полісу прикордонники.

Які є винятки

Дія нових норм не поширюватиметься на іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також на біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

Також страхові поліси не знадобляться працівникам дипломатичних представництв та установ, офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей.

Крім того, страховка не потрібна водіям та екіпажам автомобільного транспорту, літаків, кораблів та поїздів. Як і військовим інструкторам із країн-членів НАТО та країн-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які тренують українських бійців.

Причини нововведень

Як йдеться у пояснювальній записці, на сьогодні Україну відвідують багато іноземців, зокрема волонтери, учасники гуманітарних програм, журналісти, представники бізнесу тощо. Однак, чинні правила в'їзду не враховують ризики, пов'язані з воєнними діями.

Автори відзначають, що 100% безпечних міст в Україні немає, оскільки територія всієї країни зазнає ракетних ударів. Також велику загрозу становлять вибухонебезпечні предмети, які навіть після тривалого перебування у землі чи воді несуть небезпеку.

На деякі з них можна натрапити на вулиці, дитячих майданчиках, у покинутих будинках, водоймах, лісах, полях та на узбіччях доріг. У містах ворог мінує предмети, які мають цінність - мобільні телефони, зброю, аптечки і т.д. А також повсюдно використовує непомітні "розтяжки".

Зважаючи на те, що Україна є однією з найбільш замінованих країн світу, страхові поліси необхідні, щоб покрити витрати на медичну допомогу, госпіталізацію та репатріацію (а у разі смерті - тіла) до місця постійного проживання.

Страхування має знизити витрати державного та місцевих бюджетів на медицину для іноземців. Автори наголошують, що наявність полісу є стандартною вимогою для в'їзду до таких країн як Німеччина, Великобританія, Норвегія та Туреччина.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як українці можуть заїхати з домашніми тваринами за спрощеною процедурою.

Також повідомлялося, що Європейський союз не має наміру обмежувати в'їзд для чоловіків з України.

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