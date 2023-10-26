Україна може почати переговори з ЄС у грудні попри маніпуляції деяких країн, - Стефанішина

Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС у грудні цього року навіть попри маніпуляції деяких європейських чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину в ефірі телемарафону.

"Україна створила усі необхідні умови для цього (початку переговорів - ред.), реалізувавши сім рекомендацій. Більше того, ми маємо розуміти, що будуть розглядатися й можливі рішення щодо інших майже 10 країн розширення, і Україна безумовно є лідером, навіть попри триваючу повномаштабну війну", - сказала вона.

Стефанішина підкреслила, що Україна налаштована на позитивне рішення Єврокомісії. Вона впевнена, що у грудні вдасться вийти на таке політичне рішення.

"Водночас, ми сьогодні вже бачимо, що деякі країни або навіть деякі європейські чиновники вдаються до маніпуляцій, намагаючись протискати якісь свої особисті побажання в документи, які готуються Європейською комісією. Так само ми бачимо, що є певні недружні країни, які намагаються применшити оцінку прогресу України, і скажімо так - знецінити деякі з наших зусиль", - сказала вона.

Міністр додала, що Україна працює над цими питаннями індивідуально. При цьому вона закликає союзників держави не надавати поля для маніпуляцій, особливо коли мова йде про європейську інтеграцію країни.

Вступ України до ЄС

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС ще минулого року. Держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Нещодавно Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що Єврокомісія збирається представити оцінку прогресу України 8 листопада. За даними видання, прогрес України у реформах оцінять позитивно, але можуть бути й певні додаткові умови.

За даними видання Politico, ЄС, ймовірно, до грудня цього року оголосить про початок переговорів щодо членства України.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

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