Україна може почати отримувати кредитні кошти від США вже у другій половині 2024 року

Кредитні кошти від США Україна може почати отримувати вже з другої половини 2024 року, якщо процес ухвалення відповідного закону та подальші процедури йтимуть без збоїв і затримок.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "За крок від грошей. Коли Україна отримає мільярди від США та на яких умовах" .

Якщо законопроєкт про надання кредиту буде ухвалено, як очікується, 20 квітня, то максимум на початку червня, а саме впродовж 45 днів держсекретар і керівництво Міноборони США нададуть конгресу Стратегію підтримки України. А протягом 60 днів, тобто в другій половині червня, буде укладено угоду про повернення Києвом позичених коштів.

"Таким чином, якщо нових збоїв у процесі не відбудеться, фінансування України від США може початися вже з другого півріччя. Але представники уряду України зараз дуже обережні в прогнозах, і офіційно такі терміни поки що не підтверджують", - йдеться в публікації.

Кредитні транші планується надавати щомісяця, але їхній розмір та інші деталі кредитування наразі невідомі. Невідомий, зокрема, розмір відсотків, які можуть нараховуватися за кредитними коштами.

За словами заступника голови фінансового комітету Ради Ярослава Железняка, параметри майбутнього кредиту будуть відомі вже після голосування, зокрема точний графік надання коштів. Він не виключив, що гроші можуть виділяти й поквартально.

Допомога Україні від США

Спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував текст ініціативи щодо фінансування допомоги Україні, яку можуть схвалити вже цієї суботи, 20 квітня.

У документі вказано, що розмір загальної суми допомоги становить 60,84 млрд доларів, з яких 23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

Зокрема:

23,2 млрд доларів піде на поповнення оборонних товарів та послуг, що надаються Україні.

11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в регіоні.

13,8 млрд доларів - на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення.

26 млн доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

Нова ініціатива посилює нагляд через вимоги особистого моніторингу. Також, вимагає від партнерів і союзників сплачувати свою частку через вимоги відповідності витрат.

Вона передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку з боку уряду України.