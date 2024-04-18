Украина может начать получать кредитные средства от США уже во второй половине 2024 года
Кредитные средства от США Украина может начать получать уже со второй половины 2024 года, если процесс принятия соответствующего закона и последующие процедуры будут без сбоев и задержек.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "В шаге от денег. Когда Украина получит миллиарды от США и на каких условиях".
Если законопроект о предоставлении кредита будет принят, как ожидается, 20 апреля, то максимум в начале июня, а именно в течение 45 дней госсекретарь и руководство Минобороны США предоставят конгрессу Стратегию поддержки Украины. А в течение 60 дней, то есть во второй половине июня, будет заключено соглашение о возврате Киевом кредитных средств.
"Таким образом, если новых сбоев в процессе не произойдет, финансирование Украины от США может начаться уже со второго полугодия. Но представители правительства Украины сейчас очень осторожны в прогнозах и официально такие сроки пока не подтверждают", - говорится в публикации.
Кредитные транши планируется предоставлять ежемесячно, но их размер и другие детали кредитования пока неизвестны. Неизвестен, в частности, и размер процентов, которые могут начисляться по кредитным средствам.
По словам заместителя председателя финансового комитета Совета Ярослава Железняка, параметры будущего кредита будут известны уже после голосования, в частности, точный график предоставления средств. Он не исключил, что деньги могут выделять и поквартально.
Помощь Украине от США
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон опубликовал текст инициативы по финансированию помощи Украине, которую могут одобрить уже в эту субботу, 20 апреля.
В документе указано, что размер общей суммы пособия составляет 60,84 млрд долларов, из которых 23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.
В частности:
- 23,2 млрд долларов пойдет на пополнение оборонных товаров и услуг, предоставляемых Украине.
- 11,3 млрд долларов - на текущие военные операции США в регионе.
- 13,8 млрд долларов - на закупку новейших систем вооружений, товаров и услуг оборонного назначения.
- 26 млн долларов на продолжение надзора и подотчетности с помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.
Новая инициатива усиливает надзор из-за требований личного мониторинга. Также требует от партнеров и союзников платить свою долю из-за требований соответствия расходов.
Она предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку правительством Украины.
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