Украина может переломить ход войны на Донбассе. ВСУ объяснили, что для этого нужно

Украинские войска могут переломить ход боевых действий в Донбассе. Однако для этого нужно больше высокоточного оружия от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"К сожалению, такую войну типа начала 20 века Россия еще может вести, она имеет мобилизационные ресурсы, запасы старого советского вооружения. Однако существенно ее может переломить, если наши партнеры продолжат и дальше, или еще лучше интенсифицируют поставку нам высокоточных систем вооружения или авиации, или усилят ракетные войска и артиллерию", - сказал он.

Череватый отметил, что речь идет о системах HIMARS и MLRS. Украинские военные уже освоили это вооружение, полученное от партнеров. Это помогло добиться успехов на фронте.

Напомним, по словам Череватого, россияне нуждаются в оперативной паузе на Бахмутском направлении, однако не смогут взять ее из-за решения руководства.

Детальнее о том, какое оружие могут получить украинские войска - в материале РБК-Украина.

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