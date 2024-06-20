Україна може отримати від Південної Кореї системи ППО, - Yonhap

Варто зазначити, що радник із національної безпеки при президенті Південної Кореї Чан Хо Джин повідомив про плани щодо перегляду позиції країни щодо поставок зброї Україні.

Причиною цього став підписаний договір між Росією і Північною Кореєю. Він передбачає взаємне зобов'язання надати негайну військову допомогу, якщо одна з країн зазнає нападу.

Представник президента заявив, що Південна Корея зберігатиме стратегічну двозначність щодо типів озброєнь, які можуть поставлятися в Україну.

"Конкретні заходи будуть оголошені пізніше, і буде цікаво подивитися, як відреагує Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь", - сказав чиновник.

Що може отримати Україна

За даними урядових джерел, до списку можуть потрапити системи ППО, оскільки Україна потребує протиракетних систем для відбиття російських повітряних ударів.

Варто зазначити, що Південна Корея володіє різними системами ППО, а саме:

MIM-104 Patriot - Південна Корея використовує модернізовані версії, такі як PAC-2 і PAC-3;

K-SAAM - корейська система ППО, розроблена для захисту кораблів від ракетних і повітряних загроз;

KM-SAM - південнокорейська зенітно-ракетна система середньої дальності, розроблена на базі технологій з російської системи 9К37 "Бук";

K30 Biho - зенітний самохідний комплекс ближньої дії, оснащений 30-мм автоматичними гарматами і ракетами;

THAAD - американська система ППО, призначена для перехоплення балістичних ракет середньої дальності у верхніх шарах атмосфери.

Що передувало

Нещодавно РФ і КНДР уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, що передбачає "негайне" надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з країн.