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Украина может получить от Южной Кореи системы ПВО, - Yonhap

Архивное фото: Украина может получить от Южной Кореи системы ПВО (stcenturyasianarmsrace com)
Автор: Дмитрий Браславский

Южная Корея может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину и потенциально может передать Киеву системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

Стоит отметить, что советник по национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чан Хо Джин сообщил о планах по пересмотру позиции страны относительно поставок оружия Украине.

Причиной этого стал подписанный договор между Россией и Северной Кореей. Он предусматривает взаимное обязательство оказать немедленную военную помощь, если одна из стран подвергнется нападению.

Представитель президента заявил, что Южная Корея будет сохранять стратегическую двусмысленность в отношении типов вооружений, которые могут поставляться в Украину.

"Конкретные меры будут объявлены позже, и будет интересно посмотреть, как отреагирует Россия, а не раскрывать наши планы заранее", - сказал чиновник.

Что может получить Украина

По данным правительственных источников, в список могут попасть системы ПВО, поскольку Украина нуждается в противоракетных системах для отражения российских воздушных ударов.

Стоит отметить, что Южная Корея обладает различными системами ПВО, а именно:

  • MIM-104 Patriot - Южная Корея использует модернизированные версии, такие как PAC-2 и PAC-3;
  • K-SAAM - корейская система ПВО, разработанная для защиты кораблей от ракетных и воздушных угроз;
  • KM-SAM - южнокорейская зенитно-ракетная система средней дальности, разработанная на базе технологий из российской системы 9К37 "Бук";
  • K30 Biho - зенитный самоходный комплекс ближнего действия, оснащенный 30-мм автоматическими пушками и ракетами;
  • THAAD - американская система ПВО, предназначенная для перехвата баллистических ракет средней дальности в верхних слоях атмосферы.

Что предшествовало

Недавно РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

Сеул в ответ на это решил рассмотреть возможность поставок оружия в Украину. Хотя до этого отказывался от прямых поставок вооружений.

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