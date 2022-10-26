Україна може не отримати ППО та гаубиці від Литви: у чому причина

Самохідні гаубиці PzH 2000 та системи протиповітряної оборони (ППО) NASAMS може не отримати Україна від Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Збройних сил Литви Вальдемараса Рупшиса, повідомляє BNS .

З такою пропозицією він має намір виступити на засіданні Державної ради оборони Литви.

"У мене мають бути інструменти. Ми не можемо виконувати завдання без відповідних можливостей, але ті можливості, які ми маємо, знаходяться на тій межі, коли ми вже не можемо віддавати, - сказав Рупшис журналістам на полігоні в Пабраді в середу, 26 жовтня. - Я внесу таку пропозицію, треба шукати інші засоби підтримки".

Він також сказав, що Вільнюс міг би підтримати Київ зброєю, якби можна було найближчим часом закупити нову зброю та замінити вже використовувану.

"Необхідно розуміти, що ми також віддані НАТО. Ми чітко визначили, які підрозділи ми виділяємо силам НАТО. Крім того, у нас мають бути засоби ведення вогню з закритих позицій або польова артилерія, маневрені частини з вогневою потужністю та ППО, щоб забезпечити підтримку як сторона, що приймає", - сказав генерал-лейтенант.