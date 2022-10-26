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Украина может не получить ПВО и гаубицы от Литвы: в чем причина

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Украина, Среда 26 октября 2022 16:22
Украина может не получить ПВО и гаубицы от Литвы: в чем причина Фото: командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис (facebook com ValdemarasRupsysLKvadas)
Автор: Наталия Гурковская

Самоходные гаубицы PzH 2000 и системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS может не получить Украина от Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Вооруженных сил Литвы Вальдемараса Рупшиса, передает BNS.

С таким предложением он планирует выступить на заседании Государственного совета обороны Литвы.

"У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять задачи без соответствующих возможностей, но те возможности, которые у нас есть, находятся на той грани, когда мы уже не можем отдавать, - сказал Рупшис журналистам на полигоне в Пабраде в среду, 26 октября. - Я внесу такое предложение, надо искать другие средства поддержки".

Он также сказал, что Вильнюс мог бы поддержать Киев оружием, если бы можно было в ближайшее время закупить новое оружие и заменить уже используемое.

"Необходимо понимать, что мы также привержены НАТО. Мы четко определили, какие подразделения мы выделяем силам НАТО. Кроме того, у нас должны быть средства ведения огня с закрытых позиций или полевая артиллерия, маневренные части с огневой мощью и ПВО, чтобы обеспечить поддержку в качестве принимающей стороны", - сказал генерал-лейтенант.

Напомним, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что НАТО должно принять Украину после ее победы над РФ - иначе Альянс будет лишен смысла.

Кроме того, Литва подписала договор о приобретении дронов-камикадзе для нужд Украины.

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