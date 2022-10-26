Украина может не получить ПВО и гаубицы от Литвы: в чем причина

С таким предложением он планирует выступить на заседании Государственного совета обороны Литвы.

"У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять задачи без соответствующих возможностей, но те возможности, которые у нас есть, находятся на той грани, когда мы уже не можем отдавать, - сказал Рупшис журналистам на полигоне в Пабраде в среду, 26 октября. - Я внесу такое предложение, надо искать другие средства поддержки".

Он также сказал, что Вильнюс мог бы поддержать Киев оружием, если бы можно было в ближайшее время закупить новое оружие и заменить уже используемое.

"Необходимо понимать, что мы также привержены НАТО. Мы четко определили, какие подразделения мы выделяем силам НАТО. Кроме того, у нас должны быть средства ведения огня с закрытых позиций или полевая артиллерия, маневренные части с огневой мощью и ПВО, чтобы обеспечить поддержку в качестве принимающей стороны", - сказал генерал-лейтенант.