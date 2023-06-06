Украина может получить более 40 австралийских истребителей F/A-18, - СМИ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Australian Financial Review .

Источники в правительстве Австралии сообщили, что США благосклонно относятся к идее передать Украине F/A-18. Одобрение Вашингтона для передачи самолетов необходимо, так как США владеют интеллектуальной собственностью на истребители. Сообщается, что 41 самолет были списаны с вооружения Королевских военно-воздушных сил и будут заменены современными F-35.

Списанные самолеты F/A-18 стоят в ангаре на базе RAAF в Вильямтауне под Ньюкаслом. Ранее предполагалось, что истребители утилизируют, либо продадут частной авиационной компании RAVN Aerospace для использования в США в качестве "врагов" для обучения пилотов.

Другой источник, близкий к переговорам, согласился с тем, что нет смысла уничтожать абсолютно исправные самолеты, которые, по его словам, могут быть приведены в боевую готовность в течение четырех месяцев и использованы для отражения вторжения РФ.

Что известно о самолетах F/A-18

F/A-18 – это американский палубный истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах. Он состоит на вооружении ряда стран Европы, Океании и Ближнего Востока. В США самолет остался на службе лишь в корпусе морской пехоты, а также тренировочных и экспериментальных эскадрильях.

В разное время возможность приобретения F/A-18 рассматривалась Австрией, Венгрией, Польшей, Сингапуром, Филиппинами, Чехией, Чили. Несколько самолётов были заказаны Таиландом, однако заказ был аннулирован после Азиатского финансового кризиса 1997 года.

Обучение украинских пилотов на американских самолетах

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран, а также Канада и США заявили о готовности проводить обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Президент США Джо Байден на саммите "Большой семерки" подтвердил намерение страны присоединиться к этой инициативе.

Известно, что Польша уже составила график тренировок украинских пилотов на F-16. Также, по данным СМИ, обучать пилотов ВСУ будет и Британия. По данным осведомленных источников, подготовка украинских пилотов может занять четыре месяца.