Україна може отримати менше чверті обіцяних західних танків до весняного наступу РФ, - Times

Україна очікує, що союзники надішлють загалом до 320 західних танків, але, за оцінками, лише 50 досягнуть лінії фронту до початку квітня, що викликає занепокоєння, що їх буде недостатньо для істотного впливу на бойові дії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його міністри намагатимуться під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка завершується сьогодні, згуртувати партнерів, щоб передати більше з 80 танків Leopard 2.

Нагадаємо, що Британія пообіцяла поставити Україні 14 Challenger 2, Німеччина оголосила, що сформує багатонаціональну коаліцію для надсилання 80 німецьких танків Leopard 2. США заявили, що поставлять 31 танк M1 Abrams. Пізніше Данія, Німеччина та Нідерланди оприлюднили угоду про модернізацію та відправку до 178 старих танків Leopard 1A5. Але через вік танків Leopard 1 потрібен час на їхнє оновлення.

При цьому наразі Британія пообіцяла надіслати чотири танки Challenger 2 у першій партії, і це рішення один високопоставлений європейський чиновник назвав "логістичною дурницею" через складність інтеграції такої невеликої кількості в оперативний танковий підрозділ.

Ймовірно, 80 танків Leopard 2 будуть розділені на два батальйони по 40 осіб. Вважається, що батальйон, що очолює Польща і складається з трохи старших моделей, у тому числі 14 з польських складів, може бути укомплектований. Однак більш сучасний батальйон під керівництвом Німеччини, який складається з 14 німецьких танків Leopard 2A6, все ще не готовий наполовину.

Канада надсилає чотири танки Leopard 2, Португалія передасть три в березні, а Норвегія каже, що в якийсь момент поставить вісім. Відомо, що Фінляндія також готується відправити кілька танків Leopard 2, але не хоче розголошувати їхню кількість.

Інші країни, які можуть надати танки Leopard 2, зокрема Іспанія, Греція та Туреччина, які, як вважається, мають понад 300 у кожної, проявляють обережність.

При цьому американські танки можуть прибути не раніше наступного року. Франція також натякнула, що може надати кілька власних танків Leclerc, але ще не дала публічних зобов’язань.

Німецькі офіційні особи розчаровані через відсутність підтримки, особливо після того, як Берлін опинився під величезним міжнародним тиском, щоб очолити ініціативу з поставок танків. Відповідаючи на запитання, чому так довго йшли домовлення про танки, канцлер Олаф Шольц сказав: "Це питання я маю поставити іншим, особливо тим, хто так сильно спонукав мене діяти особливим чином".