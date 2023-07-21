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Україна може отримати F-16 цього року, але ЗСУ більше необхідна артилерія, - Білий дім

Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові можуть одержати винищувачі F-16 до кінця 2023 року, але вони не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою. ЗСУ гостро потребують артилерії.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на FOX News.

"F-16 будуть поставлені в Україну, ймовірно, ближче до кінця року. Але, за нашою оцінкою, одні F-16 не зможуть внести зміни (на полі бою – ред.). Їм справді найбільше необхідна артилерія. І тому президент США прийняв непросте рішення про передачу касетних боєприпасів. Вони вистрілюють у тисячі.

За його словами, ЗСУ найбільше потребують артилерії, амуніції, ППО та броні – танків та БМП.

"По всіх цих пунктах ми надали неймовірну кількість допомоги і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Це чотири напрямки, які їм потрібні. Якщо ви подивіться на пакети допомоги, як той, що ми оголосили вчора, - і буде ще один найближчим часом - ви побачите, що ми дійсно намагаємося надати їм ці можливості", - додав координатор.

Він також додав, що постачання літаків будуть ефективні лише в комплексі з іншою зброєю, яка потрібна для ЗСУ.

Передача винищувачів F-16.

Союзники України нещодавно вирішили навчати наших пілотів на американських винищувачах F-16. Це сталося після того, як підтримав відповідну ініціативу президент США Джо Байден.

Очолили авіаційну коаліцію, в рамках якої відбуватиметься навчання, Данія та Нідерланди. При цьому поки що жодна країна не анонсувала постачання F-16 Україні.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, американські винищувачі наша країна отримає лише наступного року.

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