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Украина может получить F-16 в этом году, но ВСУ больше необходима артиллерия, - Белый дом

Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные могут получить истребители F-16 до конца 2023 года, но они не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. ВСУ остро нуждаются в артиллерии.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на FOX News.

"F-16 будут поставлены в Украину, вероятно, ближе к концу года. Но, по нашей оценке, одни F-16 не смогут внести изменения (на поле боя – ред.). Им действительно больше всего необходима артиллерия. И потому президент США принял непростое решение о передаче кассетных боеприпасов. Они выстреливают тысячи снарядов в день. Это настоящая перестрелка", – отметил Кирби.

По его словам, ВСУ больше всего нуждаются в артиллерии, амуниции, ПВО и броне – танках и БМП.

"По всем этим пунктам мы оказали невероятное количество помощи и, откровенно говоря, с беспрецедентной скоростью. Это четыре направления, которые им нужны. Если вы посмотрите на пакеты помощи, как тот, что мы объявили вчера, — и будет еще один в ближайшие дни — вы увидите, что мы действительно пытаемся предоставить им эти возможности", - добавил координатор Совета нацбезопасности.

Он также добавил, что поставки самолетов будут эффективны только в комплексе с другим оружием, которое необходимо для ВСУ.

Передача истребителей F-16 Украине

Союзники Украины недавно приняли решение обучать наших пилотов на американских истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу поддержал президент США Джо Байден.

Возглавили авиационную коалицию, в рамках которой будет происходить обучение, Дания и Нидерланды. При этом пока ни одна страна не анонсировала поставки F-16 Украине.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, американские истребители наша страна получит только в следующем году.

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