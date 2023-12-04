Україна може не отримати 50 млрд євро допомоги від ЄС. У Financial Times дізналися деталі

За даними видання, суперечки всередині ЄС щодо виділення коштів Україні ставлять під загрозу важливі обіцянки, дані Києву кілька місяців тому – саме тоді, коли потік фінансової та військової підтримки від США фактично припинився через дискусії у Конгресі.

Низка джерел Financial Times повідомляють, що країни-члени ЄС далекі від досягнення угоди щодо виділення Україні 50 млрд євро.

Зусилля Євросоюзу щодо досягнення компромісу у питанні виділення допомоги Україні ускладнюються перемогою правої партії на виборах у Нідерландах та нещодавнім рішенням суду Німеччини про обмеження запозичень уряду. Джерела також зазначають, що активні дискусії продовжаться до та під час саміту ЄС, який відбудеться 14-15 грудня у Брюсселі.

"Дуже важливо, щоб підтримка України тривала, і щоб ми, європейці, грали у цьому важливу роль", - заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо у коментарі виданню.

Один із неназваних представників ЄС також зазначив, що ухвалення фінансової підтримки для України – це момент істини.

"Якщо ви кажете, що підтримуєте Україну, вам доведеться взяти на себе фінансову відповідальність", - наголосив він.

Однак деякі чиновники ЄС зазначають, що переговори ЄС щодо бюджету завжди були і будуть важкими, але в цьому випадку компроміс все ще можливий. Очікується, що переглянутий пакет допомоги буде запропоновано до саміту.

"Я думаю, що похмурість навколо цього питання сильно перебільшена. Ми не збираємося допустити, щоб Україна зазнала суверенного дефолту", - заявив один із чиновників ЄС, який брав участь в обговоренні.

Пакет допомоги на 50 млрд євро від ЄС

У червні Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги.

Угорщина є єдиною країною, яка регулярно намагається блокувати допомогу Європейського союзу в нашій країні, а також, наприклад, санкції проти Росії.

У листопаді, у листі, адресованому голові Європейської ради Шарлю Мішелю, прем'єр-міністр Угорщини Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Щоб подолати вето Будапешта, Єврокомісія наступного дня, 23 листопада, затвердила авансові виплати Угорщини у розмірі 900 млн. євро, які були раніше "заморожені".