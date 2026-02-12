Україна може отримати 35 ракет PAC-3 для Patriot: Німеччина запропонувала нестандартну ідею

Ідея Німеччини

"Наприкінці нашої зустрічі я спонтанно запропонував, що Німеччина збирається поставити Україні ще п'ять ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо країни-партнери нададуть загалом 30 ракет PAC-3", - сказав він.

Реакція Федорова

Зі свого боку міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що триває робота зі США для контрактування ракет PAC-2 і PAC-3 для Patriot. Зараз українським воїнам не вистачає таких перехоплювачів.

"Сьогодні наш колега Борис (Пісторіус - ред.) проявив фантастичну ініціативу, і я вірю, що це допоможе нам незабаром отримати додаткові ракети PAC-3, разом із тим, що ми отримаємо через (програму - ред.) PURL", - додав він.

Федоров зазначив, що сьогодні партнери України оголосили про виділення 500 млн доларів на програму PURL. Ці кошти, зокрема, підуть на закупівлю ракет PAC-3 у США.

"Ви бачите, що Росія запускає до 20 балістичних ракет... тобто близько сотні ракет за одну атаку. І я не думаю, що у світі існує система ППО, яка готова до боротьби з такою кількістю ракет. Тому наша мета - знайти ракети PAC-2, PAC-3", - сказав український міністр.

Він звернув увагу, що проблеми є і з ракетами для систем SAMP/T. Європі необхідно збільшити виробництво такого озброєння.

"Весь світ має співпрацювати з Україною, а Україна - з усім світом, щоб розробити більше ракет PAC-3 або подібних до них, щоб захиститися від таких атак", - наголосив Федоров.

PAC-2 і PAC-3: у чому різниця

Ракети PAC-2 (Patriot Advanced Capability-2) і PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) - це два різних покоління засобів протиповітряної оборони, які суттєво відрізняються за методом знищення цілей.

Оновлено о 20:45. За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, PAC-2 була розроблена переважно для перехоплення літаків і крилатих ракет. Вона використовує потужну осколково-фугасну бойову частину вагою близько 90 кг, яка детонує поруч із ціллю, вражаючи її хмарою уламків.

На відміну від неї, PAC-3 - це спеціалізований перехоплювач балістичних ракет, що працює за принципом hit-to-kill (пряме попадання). Вона знищує ціль шляхом прямого зіткнення на величезній швидкості.

Однак, як зауважив експерт в коментарі РБК-Україна, для перехоплення однією балістичної ракети - потрібно дві ракети PAC-3. Тож 30 ракет вистачить, приблизно, щоб перехопити 15 ворожих балістичних цілей.