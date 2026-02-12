Україна може отримати 35 ракет PAC-3 для Patriot: Німеччина запропонувала нестандартну ідею

Німеччина запропонувала західним союзникам надати Україні 35 ракет PAC-3, які призначені для систем Patriot.
Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції за підсумками "Рамштайна" заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
"Наприкінці нашої зустрічі я спонтанно запропонував, що Німеччина збирається поставити Україні ще п'ять ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо країни-партнери нададуть загалом 30 ракет PAC-3", - сказав він.
Зі свого боку міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що триває робота зі США для контрактування ракет PAC-2 і PAC-3 для Patriot. Зараз українським воїнам не вистачає таких перехоплювачів.
"Сьогодні наш колега Борис (Пісторіус - ред.) проявив фантастичну ініціативу, і я вірю, що це допоможе нам незабаром отримати додаткові ракети PAC-3, разом із тим, що ми отримаємо через (програму - ред.) PURL", - додав він.
Федоров зазначив, що сьогодні партнери України оголосили про виділення 500 млн доларів на програму PURL. Ці кошти, зокрема, підуть на закупівлю ракет PAC-3 у США.
"Ви бачите, що Росія запускає до 20 балістичних ракет... тобто близько сотні ракет за одну атаку. І я не думаю, що у світі існує система ППО, яка готова до боротьби з такою кількістю ракет. Тому наша мета - знайти ракети PAC-2, PAC-3", - сказав український міністр.
Він звернув увагу, що проблеми є і з ракетами для систем SAMP/T. Європі необхідно збільшити виробництво такого озброєння.
"Весь світ має співпрацювати з Україною, а Україна - з усім світом, щоб розробити більше ракет PAC-3 або подібних до них, щоб захиститися від таких атак", - наголосив Федоров.
Ракети PAC-2 (Patriot Advanced Capability-2) і PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) - це два різних покоління засобів протиповітряної оборони, які суттєво відрізняються за методом знищення цілей.
Оновлено о 20:45. За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, PAC-2 була розроблена переважно для перехоплення літаків і крилатих ракет. Вона використовує потужну осколково-фугасну бойову частину вагою близько 90 кг, яка детонує поруч із ціллю, вражаючи її хмарою уламків.
На відміну від неї, PAC-3 - це спеціалізований перехоплювач балістичних ракет, що працює за принципом hit-to-kill (пряме попадання). Вона знищує ціль шляхом прямого зіткнення на величезній швидкості.
Однак, як зауважив експерт в коментарі РБК-Україна, для перехоплення однією балістичної ракети - потрібно дві ракети PAC-3. Тож 30 ракет вистачить, приблизно, щоб перехопити 15 ворожих балістичних цілей.
Нагадаємо, раніше FT писало, що через критичну нестачу ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot українські пускові установки минулого місяця залишалися порожніми, що дозволяло російським балістичним ракетам безперешкодно атакувати електростанції.
За словами представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, боєкомплект вичерпується швидше, ніж надходить допомога.