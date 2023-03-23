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Україна може організувати саміт формули миру в одній із європейських столиць, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна може організувати саміт формули миру в одній зі столиць країни Європи. Вона є єдиним планом відновлення територіальної цілісності країни та гарантування безпеки українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ми давно говоримо про організацію саміту формули миру", - йдеться у його заяві.

За словами президента, всі чудово розуміють, що в наявних умовах багато лідерів, на жаль, не зможуть приїхати в Україну.

"Можемо організувати саміт в одній зі світових столиць - в одній із європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть", - сказав президент.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна ще працює над визначенням місця та дати проведення Міжнародної конференції або саміту з приводу реалізації української формули миру.

Зеленський презентував українську формула миру на саміті G20. Вона полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських військ з окупованих територій.

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