Україна може організувати саміт формули миру в одній із європейських столиць, - Зеленський

Україна може організувати саміт формули миру в одній зі столиць країни Європи. Вона є єдиним планом відновлення територіальної цілісності країни та гарантування безпеки українського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Ми давно говоримо про організацію саміту формули миру", - йдеться у його заяві.
За словами президента, всі чудово розуміють, що в наявних умовах багато лідерів, на жаль, не зможуть приїхати в Україну.
"Можемо організувати саміт в одній зі світових столиць - в одній із європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть", - сказав президент.
Раніше Зеленський повідомляв, що Україна ще працює над визначенням місця та дати проведення Міжнародної конференції або саміту з приводу реалізації української формули миру.
Зеленський презентував українську формула миру на саміті G20. Вона полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських військ з окупованих територій.
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